Anvisa identifica novos lotes de chocolate da Ferrero com risco de salmonella

Em seu site, a Anvisa pede aos consumidores para verificar no verso da embalagem a procedência do produto. Caso tenha sido fabricado na Bélgica, a orientação é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Ferrero para que a empresa providencie o recolhimento.

Embora o chocolate não seja a principal fonte de contaminação da doença, a bactéria pode contaminar o grão de cacau e permanecer nas etapas subsequentes do processamento até a obtenção do doce.

Na semana passada, a agência reguladora já havia proibido a venda ou importação de produtos Ferrero produzidos na Bélgica que foram alvo de recall em outros países, além de ter identificado unidades do chocolate branco de 200 g da linha Schoko-Bons no Brasil. Nesse caso, o importador foi a empresa Terra Nova Trading, responsabilizada pelo recolhimento.

A Ferrero afirma não ter relações comerciais com as empresas responsáveis pela importação

De acordo com a Anvisa, a própria Ferrero protocolou, em seu nome, um pedido junto à agência de recolhimento voluntário de produtos fabricados na Bélgica. A unidade brasileira da marca não importa esses produtos do país europeu, mas identificou que outras empresas o fazem de forma independente.

