Aneel publica decisão sobre J&F após segurá-la por 16 dias

A não-publicação imediata de decisões é incomum. Todas as tomadas desde então já cumpriram essa etapa. Sem isso, as entidades contrárias não conseguem interpor recursos.

No último dia 12, a agência autorizou a Âmbar a usar uma térmica de Cuiabá no lugar de outras quatro que estão em atraso e não conseguiram começar a operar a tempo. Com isso, ficam suspensas as multas pelo atraso em R$ 209 milhões e a possibilidade de cancelamento do contrato em 1º de agosto.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O diretor da Aneel Efrain da Cruz segurou por 16 dias a publicação de uma decisão referente à Âmbar, o braço de energia da J&F. A medida so foi publicada após provocação do Painel.

