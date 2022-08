Aneel autoriza repasse de quase R$ 1 bi de Itaipu para reduzir conta de luz

Os recursos para o abatimento são provenientes do saldo da conta de comercialização de Itaipu e de excedentes financeiros. Com a privatização da Eletrobras, a gestão dessa contabilidade agora está a cargo da EMBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional).

Para as distribuidoras que já tiveram os seus reajustes autorizados neste ano e para o grupo que tem reajuste em agosto, a transferência dos recursos se dará em prazo de dez dias, a contar da publicação da resolução. No caso das distribuidoras que ainda não passaram pelo processo tarifário, a transferência vai ocorrer na data do reajuste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.