André Esteves diz que sociedade evoluiu no debate sobre privatização

No Fórum Empresarial do Lide, nesta sexta (24), Esteves disse que não acredita em privatização da Petrobras neste ano.

Para ele, a sociedade está evoluindo no debate sobre as desestatizações.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, disse ter ficado surpreso no dia em que a Eletrobras foi privatizada porque não viu grandes manifestações contra a operação.

