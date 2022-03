Anac multa em R$ 204 mil concessionária do aeroporto de João Pessoa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) multou a concessionária do aeroporto de João Pessoa (PB), a Aena Brasil, em R$ 204 mil por problemas no sistema de climatização do terminal de passageiros. A falha, diz a agência, fere as cláusulas previstas no contrato de concessão.

A situação foi verificada em uma visita de rotina feita por técnicos da Anac em fevereiro de 2021. Na ocasião, a temperatura estava entre 29ºC e 42°C —quando deveria variar entre 22,5°C e 25,5°C, segundo as normas vigentes.

Segundo a agência, a elevação da temperatura aconteceu "por falta de equipamentos e sistema de climatização". Quando notificada, "a concessionária reconheceu as falhas relatadas pelos agentes", afirma a Anac em nota.

Procurada, a Aena Brasil afirmou que a climatização do aeroporto foi normalizada em maio de 2021, "quando foram realizadas as primeiras obras de melhoria pela concessionária, com investimentos no sistema de refrigeração".

A empresa diz que, desde então, "a temperatura do terminal de passageiros está sempre dentro do padrão pelos órgãos competentes".