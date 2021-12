Amil paga R$ 3 bi para se desfazer de planos de saúde individuais, diz jornal

Já no caso dos planos de saúde coletivos empresariais, que constituem a maioria no Brasil (68%), a ANS apenas acompanha os reajustes, que são negociados diretamente entre a operadora e a empresa ou sindicato. Nestes casos, o plano de saúde é oferecido como um benefício para quem está empregado.

Segundo o Valor, a Amil vai pagar essa cifra para a Fiord Capital assumir uma carteira extremamente deficitária, com cerca de 370 mil usuários de São Paulo, Rio Janeiro e Paraná. O negócio envolve ainda quatro hospitais da Amil em São Paulo e Curitiba, que são os mais usados por esses beneficiários. A Amil continuará prestando serviços a esses clientes com suas redes própria e credenciada de hospitais e médicos.

De acordo com o jornal Valor Econômico, a Amil vai pagar R$ 3 bilhões para a empresa de reestruturação financeira Fiord Capital ficar com a sua carteira de clientes.

