Amil é vendida para fundador da Qualicorp por R$ 11 bilhões

O plano de saúde deve avisar o consumidor com 30 dias de antecedência sobre o descredenciamento de determinado hospital ou laboratório –e precisa apresentar uma alternativa do mesmo nível ao cliente, na mesma região.

A venda da Amil era um dos negócios mais aguardados no setor de planos de saúde. A empresa é uma das maiores operadoras do país: tem 5,4 milhões de beneficiários, 383 mil empresas clientes, 19 hospitais, 52 unidades laboratoriais, nove clínicas odontológicas e cerca de 21 mil funcionários.

"A depender da oportunidade, pode até ser, mas hoje me dá mais medo do que vontade de empreender nessa área", afirmou, em entrevista em junho. Ele argumentou ver distorções nos reajustes e falta de interesse por parte das grandes operadoras no mercado de planos individuais.

Também estavam no páreo, segundo a coluna, o grupo Dasa, os fundos Advent e Coruja (de Marcos Schettini) e a Alliança, do empresário Nelson Tanure.

Com a transação, este é o maior negócio de fusão e aquisição já feito entre uma companhia e uma única pessoa física no Brasil. A operação foi assessorada pelos escritórios Bichara Advogados e Spinelli Advogados.

