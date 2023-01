Americanas precisará de mais capital, diz Rial, após deixar presidência da companhia

As ações da Americanas indicavam forte queda nesta quinta-feira. O movimento arrastava outras companhias para baixo, como Ambev, Via e Magazine Luiza.

Rial e o então diretor de relações com investidores da empresa, André Covre, pediram então demissão diante das "inconsistências" no balanço.

Nesta quarta-feira (12), a companhia divulgou fato relevante afirmando apenas que em uma análise "preliminar" identificou "inconsistências" contábeis que somam R$ 20 bilhões, mas que acredita que "o efeito caixa dessas inconsistências seja imaterial"- ou seja, que no primeiro momento, pelo menos, o efeito é contábil, não financeiro (não vai sair dinheiro do caixa para pagar a dívida).

Rial afirmou que, apesar de ficar por apenas nove dias no comando da Americanas (foi anunciado em agosto, mas só tomou posse no último dia 2), encontrou falhas na identificação de financiamentos bancários que deveriam ter sido reportados como dívida.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente da Americanas Sergio Rial participou de uma conferência nesta quinta-feira (12) com investidores, organizada pelo banco BTG Pactual a acompanhada online em parte pela Folha. O executivo tentou explicar os problemas contábeis divulgados na véspera pela companhia, que indicam um rombo de R$ 20 bilhões nas contas da empresa, relacionado a dívidas com fornecedores.

