Americanas e Submarino saem do ar sob suspeita de ataque hacker

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os sites da Americanas.com e do Submarino, que pertencem ao grupo Americanas S.A, ficaram fora do ar durante neste domingo (20). Por volta das 20h, as plataformas, assim como o aplicativo, seguiam apresentando mensagens de erro.

A suspeita é que trata-se de um ataque hacker. Questionada se sofreu um ataque, a Americanas não quis comentar.

Neste sábado (19), a companhia chegou a divulgar um comunicado informando sobre a suspensão preventiva de parte dos servidores na madrugada, assim que identificou risco de "acesso não autorizado".

A nota dizia que os "os ambientes foram normalizados às 15h16 do mesmo dia e não há evidência de comprometimento das bases de dados".

Mas neste domingo (20), a Americanas informou em novo comunicado que "voltou a suspender proativamente parte dos servidores do ambiente de ecommerce na madrugada". Além disso, "acionou prontamente seus protocolos de resposta assim que identificou acesso não autorizado".

A empresa afirma estar trabalhando "com recursos técnicos e especialistas para avaliar a extensão do evento e normalizar com segurança o ambiente de ecommerce o mais rápido possível". A comoanha disse ainda que "trabalha com rígidos protocolos para prevenir e mitigar riscos".

De acordo com a Americanas, tanto no sábado como no domingo, a atividade das lojas físicas não foi afetada e os pontos de venda continuaram operando normalmente.

Nas redes sociais, houve uma série de reclamações de usuários, algumas delas vinculando o problema a um possível ataque hacker.

"Tem mais de 24 horas que o site/APP de vocês estão com problema. Tudo indica que foi uma tentativa de invasão (se é que não invadiram de verdade). O pior é não darem uma satisfação. Zero resposta. Falta de respeito", disse uma usuária na página da empresa no Facebook.

"Queria muito entender como uma empresa deste tamanho está há mais de 36h fora do ar, depois de uma festa no BBB oferecendo cupom de 10%. Cadê os TI de vocês?", reclamou um consumidor na página da empresa no Facebook.

A Americanas promoveu uma festa na casa do Big Brother Brasil neste sábado, com show do cantor Thiaguinho, o que aumentou sua exposição justamente no momento de instabilidade da venda online.

"O que está acontecendo com o app? Hora carrega as coisas, hora não carrega nada, quando carrega não consigo acessar a aba dos meus pedidos, tá complicado!", reportou uma usuária.

"Americanas é propaganda 10 e atendimento ao cliente 0. Na hora de fazer publicação e propaganda no BBB é nota 10 tudo maravilhoso. Na hora do que importa fazer atendimento ao cliente e mostrar eficiência nota 0. Que tal a Americanas investir esse dinheiro do BBB em qualidade de trabalho e atendimento??", reclamou outro.

A Americanas detém uma das maiores operações de comércio eletrônico do país, ao lado de Mercado Livre, Magazine Luiza e Via (dona da Casas Bahia e do Ponto). O grupo como um todo faturou R$ 37 bilhões nos primeiros nove meses de 2021, com lucro líquido de R$ 241 milhões no período.