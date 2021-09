Americanas compra rede social para leitores Skoob

A empresa destacou que a venda de livros pela internet no Brasil funciona como uma porta de entrada para novos clientes, e que esses consumidores têm uma frequência até 50% maior que a media do setor.

O valor do negócio não foi informado. A Skoob, lançada em 2009, é uma rede social para leitores, onde é possível selecionar livros já lidos e aqueles que o usuário pretende ler, além de discuti-los com outros participantes.

