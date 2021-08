Americanas compra Natural da Terra por R$ 2,1 bilhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Americanas adquiriu por R$ 2,1 bilhões a Hortifruti Natural da Terra, considerada a maior rede varejista de frutas, legumes e verduras do país.

A conclusão da operação depende de autorização prévia do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Capixaba e fundada em 1989, a Natural da Terra tem 73 lojas em quatro estados —São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nos últimos 12 meses terminados em junho, a empresa teve receita bruta de R$ 2 bilhões e uma margem Ebtida de 12%.

Em comunicado, Miguel Gutierrez, presidente da Americanas, afirmou que a aquisição é uma estratégia para tornar a marca mais relevante no cotidiano dos consumidores, aumentar a base de clientes ativos e a frequência de compras. As vendas online da Natural da Terra representam 16% do total.

"Foram identificadas diversas oportunidades de sinergias, complementando o sortimento de produtos frescos e saudáveis nas lojas da Americanas e impulsionando a operação online da Americanas Mercado. Além disso, permite a expansão da integração com a fintech AME, aumentando a oferta de produtos e serviços financeiros nas lojas da HNT (cartão de crédito, recarga de celular, cartões de conteúdo, crédito para pessoa física, entre outros)", disse a empresa.

Clientes da Natural da Terra Hortifruti compram em média 34 vezes ao ano e têm gasto mensal médio de R$ 125. As lojas são abastecidas por uma plataforma logística proprietária que entrega diariamente em toda a rede, do campo para as lojas em 24 horas.

A empresa tem cerca de 7.000 empregados e recebe cerca de 2 milhões de consumidores por mês. A marca tem lojas físicas e também opera por plataformas digitais, atendendo em até duas horas nas cidades em que está presente.

“Estou convicto que a Americanas S.A. ajudará a Hortifruti Natural da Terra a acelerar seu crescimento, expandindo nossa presença nacionalmente e alavancando recursos, tecnologias e conhecimento”, afirmou Thiago Picolo, presidente da Natural da Terra, em comunicado.

A Americanas, fundada em 1929, se fundiu com a B2W em junho.

A B2W opera os comércios eletrônicos Americanas.com, Submarino e Shoptime –além de ter uma relevante operação digital de pagamentos, a Ame. Ela passou a comandar a empresa resultante da fusão, cujo nome ficou americanas s.a. (com o a minúsculo).

*

Raio-X

americanas s.a.

R$ 5,2 bilhões receita líquida (primeiro trimestre de 2021)

R$ 163 milhões de prejuízo líquido

R$ 461,5 milhões de Ebtida

34 mil funcionários