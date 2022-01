Ameaça de mobilização se expande e pode atingir Receita nos aeroportos

O presidente do Fonacate, Rudinei Marques, diz que ainda é difícil falar em greve geral, mas caso uma categoria consiga se mobilizar pode contagiar as outras.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palácio do Planalto começa a semana em meio às ameaças da mobilização prevista para terça-feira (18) dos servidores federais descontentes com o reajuste prometido apenas para agentes da área de segurança. A Receita Federal é o órgão onde a temperatura está mais alta.

