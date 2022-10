Alvo de campanha eleitoral, banheiro unissex já é realidade em empresas

Alvo de ataques de Bolsonaro, os sanitários criados com o objetivo, entre outros, de acolher a população trans viraram assunto para fake news de rede social. As mensagens falsas diziam que Lula iria implantar a iniciativa em escolas de educação infantil. Na semana passada, a campanha do petista publicou em seu site um texto para dizer que é mentira e que Lula é a favor de banheiros separados.

No caso do Google, todos os seus escritórios possuem sanitário neutro de gênero, segundo a empresa. A medida segue uma política global da companhia.

