Aluguel de Papais Noeis em dezembro mantém empresa aberta por 1 ano

Serve para reaquecer mercado que teve um baque entre 2020 e 2021, com a pandemia da Covid-19, o que fez parte das empresas do setor fechar.

Isso significa oferecer também personagens como o Grinch (que nos quadrinhos e no cinema odeia o Natal), um mágico ou aquele que é mais procurado ao lado do Papai Noel de barba natural: o duende que toca violino.

"No teatro, é muito difícil ganhar um dinheiro bom. A gente ficou muito tempo em um grupo bem premiado [Teatro Vento Forte] e era muito conhecido. Era um dinheiro que dava mais ou menos para pagar as contas. Aqui na empresa a gente quer fazer uma coisa lúdica e mágica. Caprichamos mais", finaliza.

"É comum as famílias oferecerem bebida ou comida para o Papai Noel. A gente não permite porque isso quebra a magia do Natal. Eles têm alimentação aqui na nossa base e podem comer antes de saírem ou na volta", ressalta Aline Carcellé.

"Eu já trabalhei em empresa fazendo visitas nas casas de pessoas no 24 de dezembro. É uma loucura. Você sai de uma residência e vai para outra. As famílias te convidam para beber e comer", conta Rodolfo Pinheiro, que em 2023 disse ter sido contratado por duas lojas.

O valor é determinado de acordo com uma série de fatores, como se a barba do Papai Noel é natural ou artificial, horário da noite e o tipo de acompanhante que estará com o "bom velhinho".

Aline e seu sócio, o ator Claudio Cabrera estavam acostumados a começar em julho as preparações para o Natal. É preciso planejar com antecedência porque dezembro é o mês que garante a sobrevivência da empresa pelos 12 meses seguintes.

