Aluguel compromete 38% da renda familiar em SP, diz pesquisa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O gasto com aluguel em São Paulo compromete 38% da renda mensal da família, o maior nas cinco regiões do país, segundo o Censo QuintoAndar de Moradia divulgado nesta quinta (9).

Segundo o levantamento feito em parceria com o Datafolha, o gasto no estado é, em média, de R$ 1.078 por mês, enquanto a média nacional com o pagamento de aluguel é de R$ 686.

Entre os que pretendem se mudar nos próximos dois anos, 3 em cada 5 locatários visam a casa própria, número similar ao registrado pela pesquisa no país. A maioria, porém, não se planeja financeiramente por falta de dinheiro.

De acordo com o levantamento, os mais preparados financeiramente para a mudança são os homens (52%) e os moradores das regiões metropolitanas (51%).

O financiamento segue sendo a principal saída para realizar o sonho da casa própria. Segundo a pesquisa, ele compromete menos a renda familiar: 27% por mês, em média.

Jonas Marchetti, diretor de Crédito do QuintoAndar, afirma que é preciso avaliar as finanças pessoais para descobrir qual negócio compensa mais na fase da vida em que cada locatário está. Como os custos de transação são caros, diz, é essencial planejar o tempo que se espera ficar no imóvel. "Se for pouco tempo, talvez seja melhor alugar do que comprar", afirma.

O censo entrevistou 3.186 pessoas, com idade a partir de 21 anos, em todas as cinco regiões do país (Sudeste, Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste) entre os dias 11 e 21 de outubro de 2021.

De acordo com o QuintoAndar, há, ainda, uma amostra representativa das regiões metropolitanas de Rio, São Paulo e Belo Horizonte e dos macropolos da Baixada Santista e de Ribeirão Preto.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos para o total da amostra.