AliExpress volta a ser alvo do Conar por propaganda com foto de arma

Procurado pelo Painel S.A., o AliExpress disse que "respeita as regulamentações locais e categoriza quais itens podem ser oferecidos em cada mercado em que atua, de acordo com a legislação específica de cada país".

Em julho do ano passado, o órgão tomou a mesma decisão em um caso semelhante também no AliExpress.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.