Algumas ações ficaram acima do Bitcoin e dos BDRs em 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar do crescimento econômico brasileiro abaixo das expectativas iniciais durante os últimos meses, com reflexos para as ações de empresas negociadas na B3, a Bolsa de Valores brasileira, alguns negócios, em especial mais relacionados à dinâmica global das commodities, conseguiram destoar positivamente frente aos pares.

Mesmo ante a queda de 11,9% em 2021 do Ibovespa, um seleto grupo composto por 20 ações da Bolsa brasileira conseguiu não apenas fechar o ano no campo positivo, como foi capaz de entregar aos investidores uma rentabilidade bem superior à de ativos dos mais rentáveis no leque de principais alternativas à disposição dos investidores. Nem o Bitcoin e nem os BDRs (recibos cotados na B3 que acompanham o desempenho de ações negociadas no exterior) de grandes empresas de tecnologia conseguiram fazer frente aos ganhos destacados desses papéis.

As ações da empresa agrícola Fertilizantes Heringer registraram a maior alta da Bolsa durante o ano passado, de nada menos do que 520,6%, segundo levantamento da provedora de informações financeiras Economatica elaborada pelo gerente de relacionamento institucional Einar Rivero.

Para a elaboração do ranking, foram consideradas apenas aquelas ações com volume médio diário superior a R$ 1 milhão e com presença em no mínimo 90% dos pregões. A rentabilidade das ações considera também o reinvestimento por meio de dividendos.

Os ganhos das ações da companhia, que se beneficiou do momento bastante aquecido para o setor do agronegócio nos últimos 12 meses, ficaram bem acima da variação positiva de 72,88% registrada pelo Bitcoin, em reais, bem como da alta de 33,6% do índice de BDRs da Bolsa brasileira.

Gigantes globais de tecnologia como Apple, Amazon, Microsoft, Google e Tesla estão entre os BDRs de maior peso dentro do índice da B3 destinado a seguir os recibos correspondentes às ações negociadas no mercado internacional.

Segundo Rodrigo Crespi, analista da Guide Investimentos, além do ambiente macro favorável ao setor, a venda do controle para a multinacional Eurochem no final do ano passado contribuiu adicionalmente para os ganhos destacados do papel da empresa na B3.

"Além disso, empresas em recuperação judicial, como é o caso da Fertilizantes Heringer, costumam experimentar movimentos bastante bruscos nos preços das ações", afirma Crespi.

Exportadoras de commodities, que viram os resultados saltarem em 2021 em um cenário de dólar valorizado frente ao real e maior aquecimento nas grandes economias globais, se destacaram entre as maiores altas da Bolsa, diz João Daronco, analista de investimentos da Suno Research.

"O que vimos em 2021 foi que empresas globais, não ligadas ao Brasil, se deram muito bem", afirma o especialista.

As ações da Terra Santa Propriedades Agrícolas, especializada no arrendamento de fazendas destinadas à produção agrícola em geral, aparecem em segundo no ranking, com uma valorização de 212,4% no período.

Em maio do ano passado, a empresa estabeleceu acordo com a SLC Agrícola, formando uma gigante da produção de grãos e oleaginosas no Brasil, o que contribuiu para o desempenho dos papéis, aponta Crespi, da Guide.

Braskem, Ferbasa, Marfrig e JBS também constam entre as ações brasileiras de exportadoras de matérias-primas de melhor desempenho durante o ano passado na B3.

"Os frigoríficos dependem bastante do mercado norte-americano, e o câmbio desvalorizado beneficia muito a geração de caixa dessas empresas", afirma o analista da Guide.

Cabe ainda destaque para nomes como da fabricante de aeronaves Embraer, assim como para a empresa de relógios Technos, que passou por um processo de reestruturação nos últimos anos. Também foi destaque a fabricante de computadores Positivo, que se favoreceu com o modelo de trabalho em casa ainda bastante presente no país.

Gestor da Trígono Capital, voltado para ações de pequena e média capitalização de mercado, Werner Roger carrega em carteira alguns dos nomes de destaque no ano passado, como Ferbasa, Unipar e Positivo.

Em 2021, ante uma queda de dois dígitos do Ibovespa, o fundo carro-chefe da Trígono, o Flagship Small Caps Fic Fia teve rentabilidade positiva de 43,6%. Desde o início da estratégia, em abril de 2018, os ganhos são de 213,9%, contra 22,6% do índice de referência.

"Neste início do ano, mantemos intacta nossa estratégia, privilegiando empresas que se beneficiam da desvalorização do real, através de preços dolarizados, exportações diretas ou indiretas (dos clientes ou na cadeia de produção subjacente) e operações no exterior. Tais empresas estão concentradas no agronegócio, em commodities e em parte da indústria automotiva pesada e de bens de capital", aponta Roger, na carta de gestão de janeiro de 2022 aos cotistas dos fundos da gestora.