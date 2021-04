Alemanha: PMI industrial sobe a 66,6 em março, nível recorde

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha subiu de 60,7 em fevereiro para o nível recorde de 66,6 em março, com o resultado bem acima da marca de 50 mostrando que a manufatura da maior economia europeia continua se expandindo em ritmo forte, segundo pesquisa final divulgada nesta quinta-feira pela IHS Markit. A leitura definitiva veio em linha com a estimativa preliminar de março e com a previsão de analistas consultados pelo

