Alemanha está disposta a limitar acesso da Rússia ao Swift, dizem ministros

Segundo o site da associação nacional russa Rosswift, a Rússia é o segundo depois dos Estados Unidos em número de usuários do sistema, com 300 bancos e instituições-membros.

"Estamos trabalhando para limitar os danos colaterais de uma exclusão do sistema Swift, para que afete as pessoas certas", disseram em um comunicado conjunto os ministros alemães Annalena Baerbock, de Relações Exteriores, e Robert Habeck, de Economia.

