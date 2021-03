Álcool avança 36% na usina com atraso na safra e alta da gasolina

O veranico do semestre passado prejudicou o desenvolvimento da cana, e parte das indústrias deve retardar a colheita, que deveria começar oficialmente no início de abril.

Além disso, este é um período de entressafra e de menor oferta do combustível. Tradicionalmente, os preços sobem. Neste ano, contudo, há novos ingredientes, e as perspectivas para as próximas semanas não são boas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O etanol hidratado teve evolução de 36% nos últimos 30 dias nas usinas do centro-sul. O litro do combustível subiu para R$ 2,989 em Paulínia (SP), base de armazenamento e de distribuição.

