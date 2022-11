Alckmin diz que novo governo não será 'gastador', mas que é preciso garantir recursos para a proteção social

O governo provisório organizou um evento nesta quinta-feira, no qual Alckmin anunciou novos nomes que vão compor a equipe. Ao final, o vice-presidente eleito foi questionado sobre a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Transição, para garantir recursos para o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil, que passará a se chamar Bolsa Família. Ele evitou explicações e apenas acrescentou que os "detalhes de valor e tudo isso" seriam explicitados "logo mais".

"Você não pode parar obra. Não tem recursos sequer previstos no Orçamento do ano que vem para poder dar continuidade às obras. Não há nada mais caro do que obra parada e também ter o mínimo para investimento, porque isso vai ser importante na retomada do crescimento econômico", disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.