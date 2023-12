Alberto Fernández deixa Argentina com churrasco 10 vezes mais caro

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - "Chegava o fim de semana e alguém dizia: 'Cara, vamos fazer um churrasco?'", afirma o locutor enquanto um argentino cabisbaixo se aproxima da churrasqueira, tomando um mate.

No lugar da carne na grelha, uma pilha de tralhas. "Daqui a pouquinho, tudo vai melhorar", encoraja o narrador enquanto a imagem se dissolve dando lugar a dois nomes, Alberto e Cristina.

O vídeo era de 2019 e propagandeava a chapa de Alberto Fernández e a vice Cristina Kirchner à Presidência da Argentina, mas, quatro anos depois, poderia ser de qualquer um de seus opositores.

Se quando o peronista assumiu, a população já diminuía a frequência do "assado", agora que ele deixa o cargo a tradição virou privilégio no país vizinho.

Entenda a crise econômica e a inflação sem freio na Argentina Fernández entrega o bastão ao ultraliberal Javier Milei neste domingo (10) com uma inflação anual três vezes mais alta e um dólar paralelo 13 vezes mais caro do que quando tomou posse, o que nas ruas representa um crescimento da pobreza.

Também termina o mandato reprovado por 80% dos argentinos e marcado pela fama de sumido.

Por outro lado, é lembrado por ter diminuído o desemprego e feito alguns investimentos estratégicos na área de energia, por exemplo, que poderão ser aproveitados pela próxima gestão.

Ele se defende dizendo que atravessou uma pandemia, a guerra da Ucrânia e uma seca histórica. Mas os argumentos não parecem ter convencido a população, que deu ampla vantagem a Milei nas urnas.

A parte ruim é lembrada pelo argentino no supermercado todos os dias.

"Na minha família, fazíamos churrasco quase todo domingo, agora é uma vez a cada dois meses", diz a advogada Carolina Rojas, 28, cujos pais e a irmã moram em Hurlingham, cidade na província de Buenos Aires, a cerca de 30 km da capital.

"Mas não é só o churrasco, é a carne de vaca em geral. Antes eu comia três vezes por semana, agora é só uma e substituo por frango ou porco. Também passei a procurar sempre as marcas mais baratas, e não mais as melhores", conta ela, ainda que hoje more sozinha em Palermo, um dos bairros mais caros de Buenos Aires onde a maioria dos aluguéis é cobrado em dólares.

Se em dezembro de 2019 um quilo de carne custava em média 303 pesos, em outubro deste ano já valia 3.162 --dez vezes ou 944% mais--, segundo os últimos dados do IPCVA (Instituto de Promoção da Carne Bovina Argentina).

Os preços em geral cresceram 850% nesses quase quatro anos, mais do que os salários, e a batalha declarada por Fernández à inflação acabou sendo sua maior derrota.

"Já estava ruim e terminou pior", resume o economista argentino Ignacio Galará, do Centro de Estudos Monetários e Financeiros de Madri.

Seu antecessor Mauricio Macri, diz, deixou uma inflação em alta, a economia igualmente estancada, o desemprego próximo dos dois dígitos, poucas reservas de dólares, restrições cambiais e uma dívida externa exorbitante com o FMI (Fundo Monetário Internacional).

Por outro lado, "a pior decisão de Fernández foi não tomar decisões", afirma.

"A cruzada contra a inflação foi tonta e ineficiente. Foi feita com controles de preços, brigas com os produtores e operações para reprimir as casas de câmbio paralelas, em vez de considerar que todas essas restrições internas é que efetivamente causam o aumento de preços."

Nem tudo começou mal. Fernández, que é amigo do presidente Lula, iniciou seu governo com uma aprovação próxima aos 70%, visto como exemplo por impor as restrições de circulação recomendadas por cientistas no início da pandemia em 2020.

Mas o lockdown se prolongou, a economia sentiu, e no fim daquele ano sua aceitação já caía a 30%, segundo dados da Universidade de San Andrés.

No ano seguinte, a situação política foi se deteriorando a ponto de uma briga com sua vice, Cristina, tornar-se pública e acabar com a debandada de ministros ligados ao kirchnerismo.

Em 2022, o presidente enfrentou uma nova corrida inflacionária e trocou duas vezes o titular da Economia em um mês, sendo o último deles Sergio Massa, que mais tarde virou o candidato do peronismo.

Assim, Fernández foi vendo seu poder se esvair.

"A sensação é que ele não governa há um ano e meio. A guerra da Ucrânia e a subida dos preços do combustível, por exemplo, poderiam ter feito a Argentina muito competitiva, estando tão barata para o mundo. Mas, com tantas restrições, tivemos as oportunidades desperdiçadas", diz Galará.

A seca agravada pelo fenômeno climático La Niña, então, derrubou as exportações do país e fez as reservas de dólares ficarem ainda mais escassas, outra má notícia para a inflação.

Fernández usou a imagem das plantações esturricadas como uma das justificativas para desistir de concorrer à reeleição: "A seca nos obriga a redesenhar todos os nossos objetivos", disse em abril.

Para Carla Arévalo, do Ielde (Instituto de Estudos de Trabalho e Desenvolvimento Econômico), os resultados não foram tão ruins considerando o contexto.

"Houve um nível de atividade e consumo muito altos, causados pela inflação mas também por políticas de fomento. As obras públicas, o sistema de proteção social e os subsídios à indústria e às empresas estimularam a empregabilidade", diz.

De fato, o emprego é uma área que Fernández pode comemorar. O presidente pegou o índice em 8,9%, viu ele subir a 13,1% na pandemia e o deixou em 6,2% a Milei, ainda que com um pouco mais de informalidade.

Outra herança são as avançadas obras do gasoduto que, em tese, vão permitir a independência energética do país até 2025, distribuindo o gás de xisto da sua massiva formação geológica Vaca Muerta.

Em seu último discurso antes de deixar a Casa Rosada, em cadeia nacional nesta sexta (8), ele intercalou autocríticas com essas vitórias da sua gestão.

"Sabemos que não alcançamos os objetivos que estabelecemos", admitiu. "Porque as circunstâncias e o contexto não estiveram a nosso favor e também porque deveríamos ter feito melhor."

Na segunda (11), logo depois de passar a faixa a Milei, ele partirá para a Espanha, onde sua família o espera.