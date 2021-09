Airbus A380, maior avião do mundo, volta a voar no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O maior avião de passageiros do mundo, o Airbus A380, voltará a circular no Brasil a partir de 31 de outubro, segundo a Emirates, única companhia aérea que opera com a aeronave no país.

A operação do avião de dois andares será retomada com voos diários entre São Paulo e Dubai pela primeira vez desde março de 2020, quando os voos de passageiros foram suspensos por causa da pandemia.

A Emirates já tinha voltado a operar no Brasil em agosto de 2020, mas com outro modelo de aeronave. Agora, reativa o A380, um avião que pode acomodar 489 a 615 passageiros, e chama a atenção pela elevação da oferta de assentos no momento em que o mercado de voos internacionais ainda se recupera.

O A380 é uma aeronave ainda jovem na trajetória da indústria, mas fez barulho quando foi apresentado pela Airbus ao mercado em 2005 e depois, em 2019, quando a fabricante europeia anunciou que encerraria a produção após a Emirates, maior cliente do Super Jumbo, reduzir os pedidos do modelo para substituir pelos menores e mais econômicos A350 e A330neo.