AirBnb bane hóspedes com provável ligação com pessoas já vetadas

Também podem ser punidos com o veto na plataforma de hospedagem, de acordo com a política para não incomodar os vizinhos:

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O AirBnb baniu pessoas que tinham relações próximas com ex-usuários excluídos por violarem a política da plataforma de hospedagem, revelou o site norte-americano Vice. A norte-americana Amanda (cujo sobrenome não foi revelado) foi removida do aplicativo, após tentar fazer uma reserva com o cartão do namorado sob sanção.

