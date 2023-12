Ainda é 'muito cedo' para discutir cortes de juros, afirma vice-presidente do BCE

Em entrevista ao jornal espanhol 20 minutos , o dirigente reforçou que as próximas decisões do BCE dependerão da evolução dos indicadores econômicos.

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, alertou nesta quinta-feira, 21, que ainda é "muito cedo" para discutir cortes de juros, embora reconheça que os dados mais recentes de inflação na zona do euro vieram "favoráveis".

