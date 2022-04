AIE: liberação de reservas de petróleo vai ajudar a compensar oferta russa menor

Ainda no relatório, a AIE informou também que os estoques de petróleo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) tiveram redução de 42,2 milhões de barris em fevereiro, a 2,61 bilhões de barris. Dados preliminares, no entanto, sugerem que houve um avanço de 8,8 milhões de barris em março. Fonte: Dow Jones Newswires.

A AIE cortou sua projeção de demanda global por petróleo em 2022, em 260 mil bpd, em função de "lockdowns" decretados na China para combater surtos de covid-19. Com a revisão, a agência com sede em Paris agora prevê que o consumo mundial ficará em 99,4 milhões de bpd este ano.

A agência estima que a guerra no Leste Europeu poderá fazer com que 3 milhões de barris por dia (bpd) de petróleo da Rússia deixem os mercados globais até maio.

