AIE corta previsões para crescimento da demanda global por petróleo em 2021 e 22

O cartel com sede em Viena argumentou que falta de investimento de países produtores de petróleo fora da aliança é um "potencial limitante do crescimento", mas a AIE destacou que EUA, Canadá e Brasil devem produzir em níveis recordes.

A opinião da AIE de que o impacto da Ômicron será limitado ecoou a visão da Opep, exposta em relatório divulgado ontem. No entanto, há divergências entre a avaliação das duas organizações sobre a produção global de petróleo no próximo ano.

As viagens aéreas e, em particular, o consumo de combustível de aviação, serão os mais afetados pela variante, disse a AIE. Mas, no geral, a cepa vai "desacelerar temporariamente, mas não interromper, a recuperação da demanda por petróleo", na visão da entidade com sede em Paris.

O surgimento da variante Ômicron do coronavírus permitirá que o fornecimento de petróleo ultrapasse a taxa com que o mundo o está consumindo, amenizando o aperto na oferta dos últimos meses, informou a Agência Internacional de Energia (AIE) nesta terça-feira.

