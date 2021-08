Agronegócio é 'um dos mais vulneráveis à mudança no clima', diz Ministério da Agricultura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento se pronunciou nesta segunda-feira (10) sobre o IPCC (Painel Intergovernamental sobre o Clima da ONU), dizendo o aquecimento global gera um "prejuízo econômico incalculável" .

Na segunda, pela primeira vez, cientistas quantificaram em um relatório o aumento da frequência e da intensidade dos eventos extremos ligados às mudanças climáticas.

O relatório aponta que alguns impactos se expressam em um prazo mais longo e não são reversíveis no prazo de séculos ou até milênios. Nessa lista estão eventos severos como elevação do nível do mar, derretimento das placas de gelo e mudanças no oceano --incluindo acidificação das águas, a elevação da temperatura e a perda de oxigênio.

Em nota, a pasta comandada por Tereza Cristina, diz que o documento traz cenários "preocupantes de mudanças do clima, evidenciando ainda mais a vulnerabilidade do setor. Ressaltamos que o setor agropecuário é um dos mais vulneráveis à mudança do clima".

O textos da nota ainda afirma que os cenários mudanças climáticas podem a levar a perdas de produção e comprometer a segurança alimentar nacional e global, gerando prejuízos socioeconômicos incalculáveis.

O ministério diz que trabalha para reduzir as emissões de gases estufa pelo setor agropecuário, mencionando a iniciativa da Carne Carbono Neutro, selo para atestar carne bovina produzida em sistemas de integração do tipo silvipastoril (pecuária-floresta) ou agrossilvipastoril (lavoura-pecuária-floresta).