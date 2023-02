Agenda ESG do Brasil está mais clara para investidores com novo governo, diz BNP Paribas

Juros nos EUA Jean-Yves Fillion, CEO do BNP Paribas USA, espera que o Federal Reserve continue a ter uma postura "hawkish" em relação ao combate à inflação e eleve os juros para pelo menos 5,25% ao ano. Haveria, portanto, dois aumentos de 0,25 ponto percentual, nas reuniões de março e maio, com possibilidade de novas altas posteriormente.

O BNP já financia mais energias renováveis do que óleo e gás e pretende reduzir em 80% o financiamento a combustíveis fósseis até 2030, segundo Ravina Advani, chefe do Grupo de Transição de Baixo Carbono e da área de Energia, Recursos Naturais e Renováveis nas Américas.

Essa é uma agenda que tem andado de forma mais lenta nesta região em alguns setores. "A gente não vê as grandes companhias de petróleo da América Latina sendo tão agressivas [em energias renováveis] como as europeias", diz Duteil.

Segundo Herve Duteil, diretor de Sustentabilidade do banco para as Américas, o mercado financeiro pode ser um catalisador para fornecer incentivos para fazer mais pela sustentabilidade. Ele destaca que essa agenda só ganhou destaque após os bancos mostrarem às empresas que quem estiver mais distante dessa pauta terá mais dificuldade de acesso a crédito.

O banco francês, que está presente no Brasil e em outros cinco países da região (México, Colômbia, Chile, Peru e Argentina), vê com otimismo o fluxo de capital para a América Latina.

No Brasil, participou no ano passado do financiamento a operações como a obra da Linha-6 Laranja do metrô de São Paulo, a aquisição de negócios de geração hídrica ao Pátria e a participação da Maersk em leilão de área do Estaleiro Atlântico Sul.

Ringwald afirma que, em geral, as mudanças de governo na América Latina não impactaram tanto o interesse do investidor, principalmente em projetos de infraestrutura, um tema que interessa tanto a governos de esquerda como de direita.

