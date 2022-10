Aeroporto de Guarulhos lança nova sala de embarque com ônibus para chegar ao avião

A nova sala deve elevar em 13% a capacidade de processamento de passageiros no terminal 2, segundo a SAC (Secretaria Nacional de Aviação Civil) do Ministério da Infraestrutura.

O modelo remoto é aquele funciona quando não há ponte de embarque para o passageiro acessar a aeronave no mesmo nível e precisa usar um ônibus que leva até as escadas para subir ao avião.

