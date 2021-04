Aegea arremata primeiro bloco de leilão da Cedae por R$ 8,2 bilhões

Considerado pelo governo o maior projeto de infraestrutura do país, o leilão da Cedae prevê investimentos de R$ 30 bilhões na universalização dos serviços de água e esgoto em 35 municípios, com uma população de 13 milhões de habitantes.

Vencedora do primeiro bloco, com bônus de R$ 8,4 bilhões, a Aegea decidiu retirar sua proposta nessa disputa, que teve três concorrentes.

Iguá arremata segundo bloco de leilão da Cedae por R$ 7,3 bilhões A Iguá Saneamento venceu o segundo bloco licitado no leilão de concessões de saneamento no Rio de Janeiro nesta sexta (30).

Como as propostas iniciais ficaram com diferença inferior a 20%, a disputa foi para viva-voz com a participação de Iguá, Consórcio Redentor e Aegea.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O consórcio liderado pela Aegea Saneamento venceu o primeiro bloco licitado no leilão de concessões de saneamento no Rio de Janeiro nesta sexta (30).

