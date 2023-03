Advogados preveem aceleração em pedidos de recuperação judicial

Para Luis Felipe Salomão, do Salomão Advogados, escritório que atua no caso Americanas, a pandemia queimou as principais reservas que esses empresários dispunham. "Se a década passada foi de muito trabalho para os advogados criminalistas, com Operação Lava Jato e delação, esta certamente trará bastante trabalho para aqueles que estão nesta área empresarial e de recuperação judicial e falência", diz ele.

"O judiciário tem que estar muito atento para evitar abusos no uso dessa ferramenta legal, quando algumas empresas, sem a necessidade, impetram em concerto com um número suficiente de credores e conseguem aprovar um plano que prejudica os demais", diz Ávila.

Henrique Ávila, sócio do escritório Sérgio Bermudes e ex-integrante do CNJ (Conselho Nacional da Justiça), afirma que o momento atual requer atenção da Justiça na análise dos pedidos de recuperação para não haver uso desnecessário da medida.

