Acompanhe a cotação do dólar nesta sexta

Já o setor de tecnologia e de empresas com maior potencial de crescimento apresentou ganhos, revelou a alta de 0,41% do índice Nasdaq.

Gigantes do varejo nacional, Magazine Luiza e Via dispararam 13,99% e 12,73%, respectivamente. A empresa de cupons de descontos Méliuz saltou 15,04%. A aérea Gol subiu 14,81%, e a construtora MRV, 12,73%.

O otimismo predominou no mercado financeiro doméstico nesta quinta-feira (4), com investidores avaliando a decisão do Banco Central de elevar a taxa Selic a 13,75%. Embora a autoridade monetária tenha deixado a porta aberta para um novo aumento em setembro, existe a expectativa de uma pausa no aperto ao crédito.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar rondava a estabilidade frente ao real nos primeiros negócios desta sexta-feira (5), com investidores de todo o mundo trabalhando em modo de espera antes de dados de emprego dos Estados Unidos, que podem oferecer pistas sobre a trajetória de aperto monetário do banco central norte-americano, o Federal Reserve.

