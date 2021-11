Ações da PetroRio sobem 17,87% com avanço na compra de campos da Petrobras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As ações da PetroRio (PRIO3) dispararam 17,87% nesta sexta-feira (5) após a empresa avançar nas negociações para a compra dos campos de Albacora e Albacora Leste, localizados na costa do estado do Rio de Janeiro, que pertencem à Petrobras.

Os consórcios liderados pela PetroRio foram escolhidos para começar as negociações exclusivas dos termos finais para a compra, cuja oferta pelos dois campos é estimada em cerca de US$ 4 bilhões (R$ 22,17 bilhões).

As empresas envolvidas informaram ainda que, a depender dos termos dos contratos negociados, poderá haver uma rodada final de ofertas pelos ativos na Bacia de Campos, mas nesse caso os consórcios não escolhidos também poderiam participar.

"A celebração da transação dependerá do resultado das negociações, bem como das aprovações corporativas necessárias", disse a Petrobras.

Segundo o analista do Credit Suisse Regis Cardoso, a notícia é positiva para a PetroRio "Albacora e Albacora Leste são ativos importantes, com mais que o dobro da produção da PetroRio", disse o banco.

A PetroRio, que equivale a aproximadamente 1% do tamanho da Petrobras,vem se valorizando devido a sua estratégia de exploração de campos maduros, reduzindo assim riscos e custos operacionais, segundo Bruce Barbosa, sócio-fundador da Nord Research.

"A PetroRio compra campos de grandes petroleiras que já estão produzindo ou que possuem estudos bastante avançados e reduzem bastante o custo de produção", diz Barbosa.

Desde o início de 2018, os custo de produção por barril da empresa caiu de US$ 42,20 para US$ 12,30. "Claro que metade disso se deve à desvalorização do real, pois obviamente o custo de pessoal é real e o ganho com a venda do petróleo é em dólar", afirma o analista