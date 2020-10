Aceleradora recifense vai investir R$ 1,6 milhão em startups

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pernambucana Overdrives abriu um processo seletivo para startups de qualquer área de atuação. As inscrições, que vão até o dia 23 de novembro, podem ser feitas pelo site da aceleradora.

Além de investimento, o processo vai contar com acompanhamento estratégico, mentoria técnica e acesso à rede de empreendedores da Overdrives. Tudo será feito de forma remota, devido à pandemia. O ciclo de aceleração será de seis meses.

O projeto é fruto de uma parceria com a NE Capital, uma frente de investimento do JCPM, grupo de comunicação, shopping e setor imobiliário do Nordeste. A Overdrives pertence ao grupo Ser Educacional.

O foco do programa são startups nacionais, em início de operação. Dez empresas serão selecionadas até o final de dezembro entre as inscritas. O aporte financeiro para cada uma será de até R$ 160 mil, com um retorno de 12% em ações.

Este será o terceiro programa da Overdrives. Entre as ideias de negócios que já passaram pela aceleradora está a buscadora de seguros Zeropay.

A Ser Educacional começou a investir em startups em 2018, somando-se a um movimento de outros grupos do setor, como a Kroton e a Ânima, em uma tentavida de fazer frente às chamadas edtechs -startups voltadas para a inovação na educação. O nome da aceleradora é inspirada em uma canção de Chico Science, "Rios, Pontes e Overdrives".