Ação com Evaristo Costa e Negra Li ressalta diferença de salários de homem e mulher

Criada pela agência David, a ação também tem como objetivo reforçar os compromissos de ESG da companhia no Brasil, anunciados no fim de 2021.

O país caiu 26 posições em 15 anos e, entre 156 nações avaliadas, atualmente ocupa a 93ª posição, considerando dados de 2020. O estudo de 2006 (com informações de 2005) mostrava o Brasil no 67ª posto.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mulheres receberam 77,7% do salário de homens em 2019.

A dinâmica da campanha traz um prazo de entrega de 267 anos para os pedidos feitos pelo app da rede de fast food. O valor faz referência à estimativa do Global Gender Gap report 2021, que apresenta um tempo de espera de 267,6 anos como previsão para equiparação de valores recebidos por homens e mulheres no mundo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A diferença entre salários de homens e mulheres é o tema central da nova campanha do Burger King, lançada nesta quarta (9). Intitulada Delivery de 267 Anos, a ação conta com nomes como Evaristo Costa, o jogador de vôlei Douglas e os cantores Rael e Negra Li.

