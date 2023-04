Abono do PIS/Pasep será pago a 4,7 milhões de trabalhadores em abril

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério do Trabalho e Emprego pagará, neste mês, o abono do PIS/Pasep a 4,7 milhões de trabalhadores da iniciativa privada e do setor público nascidos em maio e junho ou com número final de inscrição 3 ou 4. O valor total liberado é de R$ 4,7 bilhões.

O dinheiro estará disponível a partir do dia 17 de abril, na Caixa Econômica Federal, que paga o PIS a quem é da iniciativa privada, ou no Banco do Brasil, para os servidores públicos.

Do total, 4,1 milhões de beneficiários nascidos em maio ou junho receberão os valores na Caixa e 555.191 servidores com inscrição final 3 ou 4 terão o dinheiro no Banco do Brasil. O valor do abono varia de R$ 109 a R$ 1.302, de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano-base 2021.

VEJA A TABELA DO PIS/PASEP 2023

Meses trabalhados - Valor do abono (em reais)

1 - 109

2 - 217

3 - 326

4 - 434

5 - 543

6 - 651

7 - 760

8 - 868

9 - 977

10 - 1.085

11 - 1.194

12 - 1.302

LOTE EXTRA SERÁ PAGO A 1,4 MILHÃO

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, haverá o pagamento de lote extra do PIS/Pasep a trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril que não tiveram o valor liberado na Caixa ou no Banco do Brasil nos dois primeiros lotes por alguma divergência no sistema.

Após reprocessamento dos dados feito pela Dataprev (empresa de tecnologia do governo), 1,4 milhão de trabalhadores estão aptos a receber o benefício neste lote. A data de depósito também é 17 de abril. O valor total liberado chega a R$ 1,4 milhão.

*

SAIBA CONSULTAR O ABONO DO PIS/PASEP

Para saber se vai receber, o trabalhador pode fazer a consulta ao benefício por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no Portal Gov.br.

VEJA O PASSO A PASSO NA CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL

PELA INTERNET

1 - Acesse o site https://servicos.mte.gov.br/spme-v2/#/login e clique em "Entrar com gov.br"

2 - Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site

3 - Em seguida, clique em "Abono Salarial"

4 - Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício

PELO APLICATIVO

1 - No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha.

2 - Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site.

3 - Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial"

4 - Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber

QUEM TEM DIREITO AO BENEFÍCIO?

Tem direito ao abono do PIS/Pasep o trabalhador que, no ano-base de 2021:

- Exerceu atividade remunerada com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2021

- Recebeu até dois salários mínimos, em média

- Está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos

- Teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais e no eSocial

CONFIRA O CALENDÁRIO DO PIS/PASEP

VEJA AS DATA DE PAGAMENTO DO PIS

Nascidos em - Recebem a partir de - Recebem até

Janeiro e fevereiro - já foi pago - 28/12/2023

Março e abril - já foi pago - 28/12/2023

Maio e junho - 17/04/2023 - 28/12/2023

Julho e agosto - 15/05/2023 - 28/12/2023

Setembro e outubro - 15/06/2023 - 28/12/2023

Novembro e dezembro - 17/07/2023 - 28/12/2023

Fonte: Caixa Econômica Federal

VEJA AS DATAS DE PAGAMENTO DO PASEP

Final da inscrição - Recebem a partir de - Recebem 28/12/2023 até

0 - já foi pago - 28/12/2023

1 - já foi pago - 28/12/2023

2 e 3 - 17/04/2023 - 28/12/2023

4 e 5 - 15/05/2023 - 28/12/2023

6 e 7 - 15/06/2023 - 28/12/2023

8 e 9 - 17/07/2023 - 28/12/2023

Fonte: Banco do Brasil