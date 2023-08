Abilio diz que falta ambição no Brasil e Lula não colocará pobre no orçamento sem crescimento

GUARUJÁ, SP (FOLHAPRESS) - Ao subir ao palco do evento do grupo de empresários Esfera, que acontece neste sábado (26), em Guarujá, Abilio Diniz descreveu o cenário que vê hoje no país, com queda de inflação, perspectiva de queda de juros e relativa animação na economia, porém, não enxerga razões para comemorar.

A uma plateia em que estavam presentes nomes influentes do empresariado e de Brasília -como os irmãos Joesley e Wesley Batista (J&F), Flávio Rocha (Riachuelo), João Camargo (Esfera), o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, e os senadores Efraim Filho (União-PB) e Eduardo Braga (MDB-AM)-, Abilio Diniz disse que está faltando ambição na sociedade brasileira.

"O Roberto Campos Neto está fazendo trabalho espetacular na presidência do Banco Central, e a prova disso é a maneira como derrubamos a inflação muito mais rápido do que em outros países. Tem uma série de coisas acontecendo, perspectiva de queda de juros, isso dá uma certa animação na economia. Estamos num momento de conforto, as pessoas estão animadas. Eu não sei é se tem muita razão para comemorar", ressalvou.

Ele disse acreditar que o país crescerá entre 2,5% e 3% neste ano, muito abaixo do avanço registrado no último ano do segundo mandato de Lula.

"O presidente quer colocar os pobres no orçamento? Como se coloca o pobre no orçamento sem crescimento? Temos que ter mais ambição. Temos que ter um plano que nos leve a crescer muito mais do que estamos crescendo agora", disse Abilio.

Ele fez a declaração durante um debate do qual Campos Neto também participava e em resposta a uma pergunta da jornalista Vera Magalhães sobre a discussão da tributação de offshores.

"Não adianta entrar em questões específicas, reforma tributária, arcabouço fiscal. A reforma vai ser aprovada, mas é só isso o que nós queremos? Qual é o plano para esse Brasil crescer realmente e se desenvolver? Se olharmos o que está acontecendo em outros países, nós temos chance de crescer e muito. Tem dinheiro de monte para fazer investimento, nós precisamos atrair esse dinheiro para cá", disse Abilio, sob aplausos da plateia.