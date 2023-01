99 desafia prefeito de São Paulo e anuncia serviço de mototáxi

Desde que anunciou a oferta do Uber Moto na capital paulista, a empresa teve o serviço desautorizado imediatamente pela gestão municipal e se reuniu com representantes do poder público para debater o assunto.

Nesta quinta-feira (26), Ricardo Nunes disse à Folha de S.Paulo que a Uber, outra empresa do ramo, vai sofrer consequências se desrespeitar um decreto municipal que proíbe o transporte de passageiros em motocicletas. "Eu não quero guerra com eles [Uber], mas se eles querem guerra, vão ter", afirmou o prefeito.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresa de aplicativo 99 desafiou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e decidiu insistir em oferecer as viagens por motocicletas com passageiros. O serviço de mototáxi, que começa na segunda (30), vai funcionar nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro.

