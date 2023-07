3G, empresa do trio de bilionários, deixa de fazer parte de ação contra Americanas

O processo também pede o pagamento da diferença entre o valor da ação da Americanas, comprada "com base nas informações prestadas ao mercado", e o preço correto do papel.

A pena requerida envolve a anulação da compra de ações da Americanas devido ao erro nas informações financeiras prestadas pela empresa e a devolução do valor pago, com as correções monetárias.

A 3G Capital constava no polo passivo, ou seja, como ré, do procedimento arbitral CAM 236/23, ao lado de Americanas, Cathos Holdings S.A.R.L., BRC S.A.R.L., Cedar Trade LLC, SVelame S.A.R.L., além de Lemann, Sicupira e Telles.

