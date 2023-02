25 de Março tem queda de vendas em janeiro

Para Marcelo Mouawad, diretor da entidade, o cenário negativo neste começo de ano é atribuído à falta de confiança do consumidor na economia e à degradação do centro de São Paulo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A volta às aulas não foi capaz de interromper a sequência de meses ruins no comércio da rua 25 de Março. A Univinco (união dos lojistas da região) aponta recuo em torno de 10% em janeiro na comparação com o mesmo mês do ano passado.

