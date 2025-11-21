2 - Cotação das moedas
Por Folha de São Paulo
21/11/2025 18:08:09
21/11/2025 18h08 — em
Economia
Coroa (Suécia) - 0,5624
Dólar (EUA) - 5,3902
Franco (Suíça) - 6,6677
Iene (Japão) - 0,03444
Libra (Inglaterra) - 7,0531
Peso (Argentina) - 0,003785
Peso (Chile) - 0,00573
Peso (México) - 0,291
Peso (Uruguai) - 0,1356
Yuan (China) - 0,7585
Rublo (Rússia) - 0,06804
Euro (Unidade Monetária Europeia) - 6,2003
