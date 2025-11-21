   Compartilhe este texto
Nilton Lins

2 - Cotação das moedas

Por Folha de São Paulo

21/11/2025 18h08 — em
Economia



Coroa (Suécia) - 0,5624

Dólar (EUA) - 5,3902

Franco (Suíça) - 6,6677

Iene (Japão) - 0,03444

Libra (Inglaterra) - 7,0531

Peso (Argentina) - 0,003785

Peso (Chile) - 0,00573

Peso (México) - 0,291

Peso (Uruguai) - 0,1356

Yuan (China) - 0,7585

Rublo (Rússia) - 0,06804

Euro (Unidade Monetária Europeia) - 6,2003

21/11/2025

STF forma maioria contra revisão da vida toda do INSS, mas segurado não terá de devolver valores

21/11/2025

Procuradores avisaram AGU de Messias sobre acúmulo de queixas de descontos irregulares no INSS

21/11/2025

Dólar fecha a R$ 5,40 com dados dos EUA e aversão global ao risco; Bolsa cai

21/11/2025

Números do mercado financeiro

21/11/2025

Ibovespa fecha em queda e registra 1ª perda semanal desde começo de outubro

21/11/2025

Wall Street salta conforme apostas de corte de juros aumentam, mas sofre perdas na semana

21/11/2025

21/11/2025

Governo programa leilões de oito ferrovias até 2027, com R$ 139,7 bilhões em investimentos

21/11/2025

Alckmin diz que 22% das exportações para os EUA seguem sujeitas a tarifa de 50%

21/11/2025

21/11/2025

Revogação de tarifas foi avanço, mas 22% das exportações seguem sobretaxadas, diz Alckmin

21/11/2025

WePink, de Virginia Fonseca, pagará R$ 5 milhões por práticas comerciais abusivas

21/11/2025

21/11/2025

Comentários de Williams aumentam chances de corte pelo Fed, mas defensores de política rígida permanecem

21/11/2025

Negros de classe média alta relatam racismo mesmo após ascensão social

21/11/2025

Vaca nelore quebra recorde mundial e é avaliada em R$ 54 milhões

21/11/2025

Dólar sobe mais de 1% e Bolsa cai com dados dos EUA e aversão global ao risco

21/11/2025

EUA cancelam divulgação de dados de preços ao consumidor de outubro devido à paralisação do governo

21/11/2025

Miran diz que apoiaria corte de 0,25 p.p. nos juros pelo Fed se seu voto definir redução--TV Bloomberg

21/11/2025

Correios aprovam plano de reestruturação, com R$ 1,5 bi por venda de imóveis e possíveis fusões

21/11/2025

21/11/2025

Fila do INSS chega a 2,9 milhões e órgão monta comitê para monitorar e gerenciar crise

21/11/2025

Dow Jones sobe com fortalecimento das apostas em corte de juros em dezembro

21/11/2025

21/11/2025

Correios aprovam plano de reestruturação e preveem R$ 1,5 bi com venda de imóveis

21/11/2025

Atividade industrial dos EUA desacelera em novembro, mostra PMI

21/11/2025

Bitcoin despenca mais de 6% e atinge menor valor em sete meses

21/11/2025

Wall St abre em alta com fortalecimento de apostas em corte de juros em dezembro

21/11/2025

Logan defende manutenção da taxa de juros pelo Fed "por algum tempo"


