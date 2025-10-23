2 - Cotação das moedas
Por Folha de São Paulo
23/10/2025 18:15:17
23/10/2025 18h15 — em
Economia
Coroa (Suécia) - 0,5731
Dólar (EUA) - 5,384
Franco (Suíça) - 6,7689
Iene (Japão) - 0,03526
Libra (Inglaterra) - 7,1731
Peso (Argentina) - 0,00364
Peso (Chile) - 0,005704
Peso (México) - 0,2926
Peso (Uruguai) - 0,135
Yuan (China) - 0,756
Rublo (Rússia) - 0,06626
Euro (Unidade Monetária Europeia) - 6,2524
