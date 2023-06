Dupla é presa após roubar moto para cometer arrastões em Manaus

Com os meliantes foram apreendidos vários celulares após os elementos realizarem um arrastão na cidade. O caso foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos cabíveis.

Segundo informações repassadas por policiais que atenderam a ocorrência, a equipe recebeu a denuncia de que uma moto teria sido tomada em um assalto no bairro Tancredo Neves, com base nas características da motocicleta e dos criminosos durante o patrulhamento os policiais conseguiram abordar os elementos na Avenida.

