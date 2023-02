Dummy viraliza ao descansar durante festa do BBB 23; vídeo

O Dummy tendo que sentar. Vocês não tem noção do calor que tá aqui no Rio. Devem ta passando mal #BBB23 pic.twitter.com/qtomsjJLHq

Preocupado, um outro dummy pergunta se está tudo bem com o colega. Internautas cogitaram que o calor que faz no Rio de Janeiro pode ter motivado o "cansaço" do assistente de produção do reality.

Uma cena inusitada chamou a atenção, na madrugada desta quinta-feira (02), durante a festa do líder de Cara de Sapato no BBB23. Um dummy sentou para descansar enquanto tocava "Asa Branca".

