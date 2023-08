Drogas, receptação e mais: Em 24 horas, 21 pessoas são presas no Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Entre a manhã de segunda-feira (07) e as primeiras horas desta terça-feira (08), 21 pessoas foram presas durante ações da meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões foram efetuadas em Manaus (nos conjuntos Cidadão 5 e Riacho Doce 1, no bairro Cidade Nova; Coroado, Distrito Industrial 1, Morro da Liberdade e São José) e nos municípios de Beruri, Lábrea, Fonte Boa e Urucurituba.

As prisões correspondem aos crimes de adulteração de veículo, homicídio, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, quebra de medida protetiva, receptação, sequestro e tortura e tráfico de drogas. Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação três armas de fogo, 17 munições, R$ 20 em espécie, 13 porções de entorpecentes, entre cocaína e maconha.

Capital

Policiais Militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem, de 18 anos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, no bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus. Com o suspeito foram apreendidas duas pistolas e 12 munições. O homem foi encaminhado para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Quatro homens, entre 23 e 53 anos de idade, foram presos por policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por sequestro e tortura, no bairro Morro da Liberdade, zona sul da capital. Os suspeitos se passaram por policiais e torturaram um homem, de 27 anos, no quilômetro 29 da rodovia AM-070. O grupo foi conduzido para o 1° DIP.

Interior

No município de Lábrea, policiais militares prenderam um homem, 22, pelo crime de tráfico de drogas. Durante a ação, os policiais apreenderam com o suspeito uma porção de cocaína, duas porções de maconha, um celular, um relógio e R$ 20 em espécie. A polícia estima ter causado um dano de R$ 1.400 ao crime. O homem foi levado para a 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

A SSP-AM registrou, ainda, prisões e apreensões nos municípios de Beruri, Fonte Boa e Urucurituba.