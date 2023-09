Drogas avaliadas em R$ 150 mil são encontradas dentro de caminhão em Manaus

Manaus/AM - Uma mega operação da Polícia Civil apreendeu, na segunda-feira (25), cerca de 10 tabletes de maconha tipo skunk, avaliados em R$ 150 mil, em um caminhão-cegonha no bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus.

De acordo com a PC, as drogas seriam enviadas para o estado de São Paulo. As investigações iniciaram após recebimento de denúncias anônimas informando que havia uma movimentação suspeita na localidade.

“Ao chegarmos ao local, constatamos a veracidade da informação e avistamos um veículo Fiat, modelo Strada, de onde estavam embarcando as drogas em um caminhão-cegonha. Realizamos a vistoria nos veículos e localizamos cerca de 10 tabletes das substâncias entorpecentes”, explicou o delegado Ericson Tavares.

Ainda conforme o delegado, ambos os veículos foram conduzidos à delegacia, juntamente com as drogas. Na delegacia foi descoberto que a droga era de um grupo criminoso que aluga carros para realizar o transporte de drogas para outros estados do país.

“As investigações seguirão para identificar os responsáveis pelo material, bem como o seu destinatário”, disse o delegado.