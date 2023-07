Dona Déa se emociona com apresentação de Alcione no 'Domingão'; veja vídeo

A Dona Déa se emocionou, neste domingo (30), durante a apresentação de Alcione, no "Domingão com o Huck. A cantora comemorou os 50 anos de carreira e ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Alcione cantou o hit "Não deixe o samba morrer", "Você Me Vira a Cabeça" e "A Loba" com Ferrugem. Bastante emocionada, Dona Déa disse que cantava as músicas da cantora quando cantava na noite.