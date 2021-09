Dicas para conseguir dormir bem

Televisão, rádio e smartphone também podem se transformar nos vilões. Para conseguir descansar bem é fundamental reservar as últimas horas do dia para relaxar. Para quem não consegue dormir sem ouvir música ou assistir à tv, procure ao menos evitar filmes com muita ação ou músicas mais agitadas.

Elimine as distrações do quarto

Para não maltratar o relógio biológico, especialistas indicam manter uma rotina. Dessa forma, é importante dormir e acordar sempre no mesmo horário. Quem tem o relógio biológico ajustado costuma dormir bem, assim como acorda sem a ajuda do despertador.

