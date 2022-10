Detran alerta para golpe do falso aviso de multa no Amazonas

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) alerta aos motoristas para um novo golpe via e-mail com uma falsa notificação de multa supostamente emitida pelo órgão. A recomendação é para que esse tipo de mensagem seja ignorada, visto que o Detran-AM não comunica infrações de trânsito por e-mail.

De acordo com o gerente do setor de infrações do Detran-AM, Artur Cruz, o órgão se comunica com os motoristas por meio de Aviso Registrado (AR), enviada pelos Correios; pelo site de serviços do Detran-AM, que é acessado com login e senha pelo proprietário do veículo; ou via aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

“Somente por esses meios é que o Detran e os demais órgãos de trânsito, como a PRF e o IMMU, comunicam ao motorista que ele sofreu alguma imposição de multa. Não existe essa comunicação via e-mail”, reforçou Artur Cruz.

Importante

Sempre que uma pessoa recebe um e-mail dessa natureza é importante verificar o endereço de quem enviou. No caso desse golpe, o nome reduzido de quem enviou aparecia Detran, mas o endereço verdadeiro era [email protected]

A única comunicação que o Detran-AM faz por meio de e-mail é quando o veículo está prestes a ter o licenciamento anual vencido ou quando o licenciamento é executado e o documento já se encontra disponível. Mas nesses dois casos, o usuário é redirecionado para o site de serviços do Detran, no endereço www.digital.detran.am.gov.br, onde será preciso entrar com login e senha já cadastrados anteriormente. Fora isso, o Detran Amazonas não envia nenhum outro tipo de comunicação para o e-mail dos usuários.